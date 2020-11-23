Эксперты рассказали, что делать при проблемах с цифровым телевидением

Около 98% неполадок возникают из-за пользовательского оборудования.

Жителям Южного Урала рассказали, что делать если возникли проблемы с приёмом программ цифрового телевидения. По информации Челябинского телерадиоцентра, 98% проблем, которые возникают у зрителей, связаны с пользовательским оборудованием. Первое, что советуют сделать специалисты при появлении помех, — проверить его на соответствие требованиям. Сделать это можно на сайте смотрицифру.рф в разделе «Всё для приема».



«Если какое-то оборудование не соответствует, неисправно или неправильно настроено, то второй шаг — это настройка, ремонт или замена оборудования. Видеоинструкцию для устранения неполадок можно увидеть по ссылке. Картографический сервис карта. ртрс.рф поможет найти адреса сервисных центров и магазинов, если возникнут сложности с самостоятельной настройкой. Перерывы в вещании также могут быть связаны с проведением профилактических или других плановых работ, требующих отключения передающего оборудования. Как правило, продолжительность работ не превышает восьми часов. Посмотреть график отключений можно на сайте смотрицифру.рф. Информация обновляется еженедельно», — рассказали сайту «Первый областной» специалисты.

В случае если устранение проблем с оборудованием не приносит результата, причина помех может быть в других факторах: расположении дома, рельефе, застройке или других. Отметим, вопросы о подключении цифрового эфирного вещания можно задать по бесплатному номеру федеральной горячей линии: 8-800-220-20-02.