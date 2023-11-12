Эксперты рассказали, чем подкармливать птиц, зимующих в России

12 ноября отмечают Синичкин день

Сегодня, 12 ноября, в России отмечается Синичкин день — экологический праздник, созданный по инициативе Союза охраны птиц России. Своими корнями он уходит в древние времена, но суть праздника осталась прежней — помочь птицам пережить русскую холодную зиму. Кстати, наступление этого дня говорило нашим предкам о том, что надвигаются морозы. Подробнее о празднике и том, чем кормить синичек и других птиц, которые остаются зимовать в России, — в нашем материале.

История праздника

На Руси в этот день отмечали Зиновия Синичника. Наши предки вспоминали православного святого Зиновия и мастерили кормушки для синичек, снегирей, соек и других птиц, которые ближе к холодам прилетали из лесов поближе к жилым домам в поисках еды и тепла. Кормушки мастерили всей семьей, а потом клали туда семечки или несоленое сало и вешали на деревья.

Появление стай синичек у жилых домов означало, что совсем скоро грянут морозы. А если синички собирались в кормушках, значит, вместе с холодами придут снегопады и метели.

Современный Синичкин день

Суть современного праздника не изменилась: экологи призывают россиян помочь птицам, которые остаются на зиму в России, пережить суровое время года. Неравнодушные люди также могут мастерить домики и кормушки для птиц и подкармливать их.

Чем кормить синичек и других птиц

По данным экспертов биологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, синиц, поползней и зеленушек можно угощать несолеными семечками, овсяными хлопьями, несоленым салом, сливочным маслом, свежими плодами и ягодами, сухофруктами. Свиристели, чижи, дрозды и снегири с удовольствием полакомятся сухофруктами или кусочками свежих фруктов. Голубей и воробьев можно подкармливать подсушенным белым хлебом, сырыми зернами и крупами, несолеными семечками и овсяными хлопьями.

При этом птицам нельзя давать свежий хлеб, любой ржаной хлеб, сдобу, пшено, оставшуюся еду, а также соленые, жареные или копченые продукты.