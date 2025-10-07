Эксперты по стилю, бизнесу и психологии выступят в Челябинске на женском форуме

Хедлайнерами «Стального кружева Урала» станут Анетта Орлова, Ангелина Шам и Лилия Рах

Челябинский конгресс-холл «Таганай» 25 и 26 октября станет эпицентром женской энергии и идей. Здесь пройдет юбилейный, пятый по счету, Всероссийский открытый женский форум «Стальное кружево Урала» (0+), сообщают в министерстве культуры Челябинской области.

Тема форума этого года — «Время побеждать!», что символично перекликается с празднованием 80-летия Великой Победы. Форум станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов и поспособствует продвижению Челябинска как культурной столицы 2027 года. Гостей ждут круглые столы, выставки, маркет и лекции.

Среди хедлайнеров будут психолог и телеведущая Анетта Орлова, специалист по бизнес-психологии Ангелина Шам и fashion-байер Лилия Рах. В первый день форума Анетта Орлова выступит с лекцией «Время побеждать стереотипы. Как совмещать семейные ценности и профессиональные вызовы и сохранить себя». Ангелина Шам в этот же день раскроет тему «Личная сила женщины» и научит методам построения эффективных команд. Лилия Рах 26 октября расскажет историю своего восхождения — «Из глубинки Казахстана до страниц Vogue и BOF. Как индивидуальный стиль открывает все двери».

Помимо лектория, для посетителей организуют интерактивные зоны. Можно будет пройти диагностику здоровья, присоединиться к мастер-классам, в том числе семейным, и приобрести продукцию местных производителей.