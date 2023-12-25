Эксперты оценят поврежденные участки сетей водоснабжения в Челябинске

За месяц в городе произошли три крупные аварии

Глава Челябинска Наталья Котова передала своему заместителю по городскому хозяйству Александру Астахову поручение губернатора Алексея Текслера провести полную проверку поврежденных водопроводных сетей после трех крупных коммунальных аварий. Как мэр сообщила 25 декабря на аппаратном совещании в администрации, для этого нужно будет привлечь независимых экспертов.

«В декабре у нас случилось три аварии на сетях водопровода с изливом на улично-дорожную сеть. Губернатор Алексей Текслер поручил вам провести полную проверку поврежденных участков сетей. Нужно привлечь сторонних экспертов для того, чтобы была высказана независимая оценка, и после получения заключения экспертов принять все необходимые меры для предотвращения возникновения аварийных ситуаций»,— сказала Наталья Котова.

Она поручила Александру Астахову найти эксперта, а затем определиться с компанией по содержанию водопровода. Доложить о результатах мэр потребовала на следующем аппаратном совещании, которое пройдет после праздников.

Напомним, одна из последних крупных коммунальных аварий произошла на северо-западе Челябинска в минувшие выходные. На улице Братьев Кашириных произошел порыв на водопроводе. В результате без воды остались 11 многоквартирных домов. По словам Александра Астахова, авария была устранена в течение шести часов.