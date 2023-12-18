Эксперты ОПЧО: поддержать Путина означает выступить за будущее своей страны

Решение Владимира Путина выглядит стратегически выверенным и продуманным

Стратегически выверенным и продуманным назвал решение Владимира Путина о самовыдвижении на президентских выборах эксперт комиссии Общественной палаты Челябинской области по патриотическому воспитанию, ветеранскому наставничеству и добровольчеству Игорь Михайлов.

По его мнению, события последнего времени ярко показали необходимость непрерывных усилий по укреплению обороноспособности Отечества, обеспечению безопасности граждан и исторических интересов нашей Родины.

«Верховный главнокомандующий ясно определяет эти задачи как одну из основ своего служения, что подтверждается делом, а не декларациями или политическими игрищами. Наш национальный лидер берет на себя гигантскую ответственность за решение в сегодняшних условиях значительных проблем развития экономики, науки, социальной сферы, повышение авторитета России на международном уровне, достойное уважение заслуг нашего народа и его значительного вклада в мировую историю, культуру, науку, в обеспечение независимости многих народов и стран. Мы все заинтересованы в достижении справедливого и надежного мира, в безопасном будущем для наших детей и внуков. Поддержав Владимира Путина, мы сделаем именно такой выбор», — уверен Игорь Михайлов.

О будущем страны рассуждает также член ОПЧО Илья Пасхин:

«Россияне доверяют нашему президенту, так как это надежный и проверенный политик. Запас прочности у экономики России достаточный для того, чтобы идти вперед. Рост экономики по итогам года ожидается в 3,5% — было отыграно прошлогоднее падение. Инфляция в России к концу года может ускориться до 8%, но Банк России и Правительство России принимают меры, чтобы вернуть ее к целевым показателям. Никогда такого не было, чтобы уровень безработицы в России составлял 2,9%. С 1 января 2024 года будет повышен минимальный размер оплаты труда сразу на 18%. Президент Владимир Путин возродил и продолжает возрождать многие отрасли российской экономики, и, несмотря на санкционное давление, Россия продолжает идти вперед, набирая небывалые обороты».