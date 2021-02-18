Эксперты обсудили региональные экологические стратегии на челябинском форуме «Экоинжиниринг»

Самые интересные выдержки из прошедшей дискуссии

Когда все устали от отсутствия крупных мероприятий и общения, на челябинской повестке дня появился экологический форум «Экоинжиниринг». Его третий год подряд проводят экологические общественники из организации «Зеленый город» при поддержке «Мечела». За день работы система насчитала 600 посетителей онлайн-трансляции, а это не меньше, чем форум собирал в прошлые два года, когда проводился офлайн. Эксперты на форум собрались все же очно — на площадках ДК ЧМК и Южно-Уральского государственного университета. Не прошла мимо форума и власть: министр экологии Сергей Лихачев зачитал свое приветственное слово.

Мы подобрали самые интересные выдержки из дискуссии.

«Мы живем в индустриальном городе — это большой технопарк, и говорить о том, что мы единовременно ликвидируем все объекты, — это неправильно. Сегодня основная добавленная стоимость, создаваемая в Челябинске, дается нашей промышленностью. С одной стороны, она является источником всех социальных программ и бюджета. С другой стороны — это основа наших экологических проблем. И наша задача исправить этот экологический минус на плюс», — рассказал председатель Челябинской городской думы Андрей Шмидт.

Акцент на запланированных мероприятиях по снижению воздействия на атмосферу в рамках нового экологического соглашения с правительством Челябинской области сделал Антон Левада, директор управления производственного планирования и технического развития ПАО «Мечел».

«Начав работать над реализацией этих мероприятий, мы увидели, что для большей эффективности необходимо изменить техническое решение. Это, конечно, привело к удорожанию проектов, но в то же время и к большему эффекту по снижению выбросов загрязняющих веществ. Что касается водных сбросов — обязательства по их снижению мы тоже взяли на себя, подписав соответствующее соглашение с губернатором Челябинской области. При этом отмечу, что сегодня мы столкнулись с тем, что вынуждены очищать воду, которую берем из Миасса, так как она не подходит для производственных нужд, то есть из реки мы берем более грязную воду, чем сбрасываем после очистки. В наших планах — переход на замкнутый цикл использования воды в производстве. Все эти соглашения, которые я упомянул, с программами по воздуху и воде рассчитаны до 2026 года, инвестиции в проекты составят более 13 миллиардов рублей», — подчеркнул Антон Левада.

Нацеленность промышленников на модернизацию отметил и исполнительный директор общественной организации «Антисмог» Евгений Малёнкин.

«Конечно, в Челябинске воздух как в Швейцарии никогда не будет, это промышленный регион. Но сегодня промышленные предприятия говорят о модернизации, они готовы вкладываться и вкладывают. Те планы промышленников, которые сейчас декларируются, — это очень серьезные подвижки в вопросах экологии, экологической безопасности, качества жизни», — прокомментировал Евгений Малёнкин.

Управляющий директор Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов в рамках форума «Экоинжиниринг» обратил внимание на необходимость проведения правильной градостроительной политики.

«Если вы строите высотные дома, то вы де-факто подставляете жителей верхних этажей под потоки вредных веществ. Люди этого не понимают, покупают квартиру, а потом начинают жаловаться. На это мы просим обратить внимание. Наша организация отмечает уменьшение количества жалоб в Челябинске, позитивный вектор наметился. Будем контролировать ситуацию и в дальнейшем, а для этого местным активистам мы готовы предоставить переносные газоанализаторы для замеров и изучения качества воздуха», — сказал Элмурод Расулмухамедов.

Экологию в контексте технологических решений и создания условий для компаний, которые смогут их реализовать, рассмотрел Денис Константинов, руководитель инициативной группы НТИ «Эконет».

«Ключевой вопрос не в том, что нет технологий — они есть, а в том, что компании не всегда имеют возможности лоббировать свои интересы. В Европе уже запущен компенсационный механизм, когда государство возмещает расходы предприятий на экологию. Подобные госпрограммы уже запускаются и в России: государство компенсирует часть затрат на снижающую выбросы модернизацию производства в виде налоговых и других преференций», — поделился Денис Константинов.

К общественному обсуждению присоединилась и руководитель приюта «Я живой» Вероника Варламова.

«В каждой школе должна быть не только теория, но и практика. Когда дети вторсырье не на помойку выбросили, а принесли в сетку для сбора. «Экоинжиниринг» — это такой нетворкинг. Он помогает завести связи. Вдруг сегодня кто-то захочет и поможет организовать раздельный сбор мусора в школах. Я знаю, что я к этому приду, но нужна помощь, одной тяжело», — объясняет Вероника Варламова.

В конце дня мозгового штурма точку поставили философы из Румынии и Хорватии, которые считают, что диалог по теме экологии — обязательное условие устойчивого развития, особенно в эпоху быстрого распространения информации в виртуальном пространстве. Для Челябинска сегодня это точно актуально: обсуждение экологических тем на различных площадках и в соцсетях — любимое занятие горожан.