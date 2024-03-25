В группе риска среди адресатов вербовщиков — молодежь и подростки. В полиции считают, что вовлечь юных граждан в противоправную деятельность гораздо легче, чем работать со взрослыми. Стоит учитывать, что такие вербовщики — тонкие психологи, которые могут и манипулировать, и пропагандировать, и угрожать, и шантажировать.
«Личностная незрелость, отсутствие жизненного опыта, непонимание глубинных политических процессов сливается с излишней эмоциональностью, импульсивностью, желанием проявить себя, почувствовать свою принадлежность к группе. В силу свойственной этому возрасту самоуверенности они чаще склонны считать, что могут не попасться правоохранительным органам и уйти от ответственности», — сообщают в управлении.
Сначала вербовщики анализируют личные страницы в соцсетях своих потенциальных жертв. Выбирают тех, кто активно реагирует на происходящие события, демонстрирует определенные политические, религиозные взгляды, но не имеет четких личностных позиций.
Эксперты по кибербезопасности советуют родителям:
— заранее поговорить с детьми о возможных рисках, которые их подстерегают в интернете, в том числе и о вербовке террористами;
— научить ребенка не отвечать на сомнительные предложения и сообщения, быть подозрительным;
— интересоваться, с кем ребенок общается в соцсетях;
— обращать внимание на поведение и новые интересы ребенка (например, депрессивная литература, книги об оружии и стрельбе);
— особое опасение должны вызвать челленджи, которые ребенок берется выполнять из интернета;
— лучше всего ребенка от соцсетей отвлекают позитивные эмоции в кругу близких (семейные традиции, путешествия, праздники, творчество, хобби);
— родителям следует знать, с кем общается их ребенок вне интернета, кто его друзья.
А детям нужно рассказывать родителям или педагогам обо всех подозрительных сообщениях и даже новых знакомых, сообщать в полицию о подозрительной рассылке.
«Прежде чем репостить какую-то информацию в социальной сети, проверьте на сайте Министерства юстиции Российской Федерации, вдруг она внесена в список запрещенных», — советуют эксперты.