Эксперты назвали 10 главных советов против вербовки на теракт

В полиции рассказали, как россиян склоняют к терроризму

О попытках завербовать подростков в преступную деятельность через социальные сети и мессенджеры предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Эксперты назвали 10 главных советов, как обезопасить себя и детей от провокаторов.

В группе риска среди адресатов вербовщиков — молодежь и подростки. В полиции считают, что вовлечь юных граждан в противоправную деятельность гораздо легче, чем работать со взрослыми. Стоит учитывать, что такие вербовщики — тонкие психологи, которые могут и манипулировать, и пропагандировать, и угрожать, и шантажировать.

«Личностная незрелость, отсутствие жизненного опыта, непонимание глубинных политических процессов сливается с излишней эмоциональностью, импульсивностью, желанием проявить себя, почувствовать свою принадлежность к группе. В силу свойственной этому возрасту самоуверенности они чаще склонны считать, что могут не попасться правоохранительным органам и уйти от ответственности», — сообщают в управлении.

Сначала вербовщики анализируют личные страницы в соцсетях своих потенциальных жертв. Выбирают тех, кто активно реагирует на происходящие события, демонстрирует определенные политические, религиозные взгляды, но не имеет четких личностных позиций.

— заранее поговорить с детьми о возможных рисках, которые их подстерегают в интернете, в том числе и о вербовке террористами;

— научить ребенка не отвечать на сомнительные предложения и сообщения, быть подозрительным;



— интересоваться, с кем ребенок общается в соцсетях;

— обращать внимание на поведение и новые интересы ребенка (например, депрессивная литература, книги об оружии и стрельбе);

— особое опасение должны вызвать челленджи, которые ребенок берется выполнять из интернета;

— лучше всего ребенка от соцсетей отвлекают позитивные эмоции в кругу близких (семейные традиции, путешествия, праздники, творчество, хобби);

— родителям следует знать, с кем общается их ребенок вне интернета, кто его друзья.

А детям нужно рассказывать родителям или педагогам обо всех подозрительных сообщениях и даже новых знакомых, сообщать в полицию о подозрительной рассылке.

«Прежде чем репостить какую-то информацию в социальной сети, проверьте на сайте Министерства юстиции Российской Федерации, вдруг она внесена в список запрещенных», — советуют эксперты.