Эксперты Народного фронта считают, что зеленый пояс Челябинска должен вырасти минимум вдвое

В ОНФ рассказали, как родилась идея создания неприкосновенных лесов вокруг областного центра

В Челябинском отделении ОНФ празднуют победу: накануне депутаты регионального Заксобрания приняли постановление о создании лесопаркового зеленого пояса (ЛЗП) вокруг Челябинска. На федеральном уровне идея образования таких зеленых щитов возникла именно у экспертов Общероссийского народного фронта, рассказал Первому областному информагентству руководитель реготделения ОНФ Денис Рыжий.



Напомним, 25 августа в ЗСО Челябинской области было утверждено постановление о создании вокруг столицы региона ЛЗП площадью 31,75 тысячи гектаров. В неприкосновенные для вырубок земли вошли территории Челябинска, Копейска, Красноармейского и Сосновского районов, земли лесного фонда Красноармейского, Долгодеревенского, Кременкульского, Смолинского, Еткульского лесничеств и особо охраняемые природные территории — Челябинский, Каштакский и Ужовский боры. Вице-губернатор Александр Козлов, выступая перед депутатами, напомнил, что документ был разработан по поручению главы региона Алексея Текслера на основе выкладок некоммерческой организации «Эко-Standart», Общественной палаты области и Общероссийского народного фронта. Причем «фронтовики» начали эту работу еще в 2017 году.

«Это действительно большой шаг по сохранению экологии, особенно на территориях неблагоприятного промышленного воздействия. Челябинск, хотя и имеющий в своем арсенале утвержденную еще с 1945 года зеленую зону, шел по пути к «зеленому щиту» долгие пять лет. Те, кто утверждали зеленые зоны вокруг городов в прошлом, предвосхитили вероятность проблем с массовой застройкой и развитием производств — город должен быть спланирован так, чтобы свежий воздух к нему мог поступать по радиальным путям и зеленым массивам. К сожалению, экономика выиграла у экологии и город начал стремительно терять свою защитную зеленую зону. Поэтому мы не можем не радоваться сейчас принятию закона, утвердившего (ЛЗП) и в нашем регионе, который поможет поумерить аппетиты застройщиков и „черных лесорубов“», — рассказал Денис Рыжий.

Рыжий также напомнил, что федеральный закон о зеленом щите президент России Владимир Путин принял в 2016 году. К 2020 году ЛЗП появились вокруг 63 городов, общая их площадь составила 1,38 миллиона гектаров. Эксперты рассчитывали их необходимую площадь, исходя из численности населения городов и антропогенной нагрузки. На первом месте на сегодня Киров: площадь зеленого пояса вокруг города превышает территорию самого областного центра в 10 раз.

Челябинский зеленый пояс охватывает мегаполис 10-километровой полосой, его площадь пока составляет лишь чуть больше половины территории самого города. Однако общественники уверены, что это только начало.

«Городу-миллионнику с низким качеством экологической защищенности площадью 50 тысяч гектаров, безусловно, требуется большая территория для „зеленых легких“. Однако сейчас важен сам факт принятия постановления, поскольку он защищает места озеленения. Необходимо стремиться к цельности зеленого пояса и добиваться увеличения его территории как минимум до размеров площади Челябинска, чтобы он стал основой экологического каркаса города. Это можно реализовать, расширив границы лесопаркового пояса до 20 и более километров вокруг города и через увеличение площадей озеленения внутри Челябинска», — считает Денис Рыжий.