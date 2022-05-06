Эксперты назвали самые популярные виды отдыха челябинцев в мае

Горожане выбирают баню, шашлыки и рыбалку

Россияне отдают предпочтение традиционному майскому досугу. Во время праздничных выходных они активно интересовались услугами профессиональных шашлычников, а также на 47% чаще, чем год назад, заказывали доставку готового мясного блюда на дом. В Челябинске — на 30% чаще. Наиболее востребованы стали организация рыбалки, аренда катера и посещение бани, сообщили ИА «Первое областное» эксперты «Авито Услуг».





По данным специалистов, в Челябинске спрос на доставку готового шашлыка на дом на майских праздниках вырос почти на треть по сравнению с прошлым годом. На 17% увеличилось число предложений от компаний и частных предпринимателей с «Авито», которые готовы приготовить и привезти шашлык на всю компанию. Вырос спрос на услуги профессиональных шашлычников — их ищут на сайте, если не готовы тратить время на готовку.

«Такие специалисты приезжают со всем необходимым оборудованием, углями и заранее заготовленными продуктами. Спрос по стране на такие услуги вырос сразу на 30% год к году и на 36% по сравнению с началом весны. Предложений от исполнителей год к году стало больше на 30%», — рассказали в пресс-службе «Авито».





Поход в баню в период майских выходных является традицией для многих челябинцев. Спрос на услуги по аренде бани на выходные увеличился на 73% в сравнении с прошлым годом. Количество предложений по организации парения и аренде бань и саун выросло на 41%.

«Пользователи ищут как деревянные бани с купелью, так и отдельные домики на большую компанию с бассейном, беседкой и комнатами отдыха. Также россияне, у которых есть своя баня или сауна на участке, обращались за услугами банщиков на выезд — такие мастера привозят с собой веники и подбирают индивидуальную программу парения», — добавили эксперты.





Выросла популярность услуг по организации рыбалки. Количество объявлений от профессиональных рыбаков в Челябинске к началу майских праздников увеличилось на 50% по сравнению с прошлым годом. Некоторые сдают не только лодку в аренду, но и другое необходимое оборудование, удочки и приманку. Можно забронировать рыболовный тур на несколько дней с проживанием в палатке или гостинице на берегу водоема.

«Также вырос спрос на аренду катера на 135% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предложений на платформе за это время стало в пять раз больше», — сообщили специалисты.

Многие пользуются майскими выходными и планируют небольшой отпуск, чтобы отдохнуть, подлечиться и увидеть интересные места. ИА «Первое областное» выяснило, куда могут отправиться южноуральские туристы и какие направления пользуются у жителей Челябинской области наибольшим спросом.