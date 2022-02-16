Экспертов Челябинской области приглашают участвовать в конкурсе «Моя страна — моя Россия»

В 2022 году особенно нужны специалисты в области культуры, истории и этнографии

«Основой конкурса в этом году стала тематика Года культурного наследия народов России. Она отражена в таких новых номинациях проекта, как „Культурное наследие моей страны“, „Мое ремесло“ и в специальной номинации для детей до 13 лет — „Детские народные сказки“. Потому мы особенно ждем специалистов в области культуры, истории и этнографии»,

— отметила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

«Заявочная кампании для экспертов завершится 11 апреля, для участников — 24 апреля»,

— уточнила руководитель конкурса «Моя страна — моя Россия», доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, проректор РГГУ Лариса Пастухова.