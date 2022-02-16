Экспертов Челябинской области приглашают к участию в XIX сезоне Всероссийского просветительского проекта «Моя страна — моя Россия», который является одним из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Старт приема заявок был дан сегодня, 16 февраля, сообщают организаторы конкурса.
«Основой конкурса в этом году стала тематика Года культурного наследия народов России. Она отражена в таких новых номинациях проекта, как „Культурное наследие моей страны“, „Мое ремесло“ и в специальной номинации для детей до 13 лет — „Детские народные сказки“. Потому мы особенно ждем специалистов в области культуры, истории и этнографии», — отметила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
В 2022 году конкурс для экспертов пройдет в четыре этапа.
С 16 февраля по 11 апреля можно подать заявки на сайте конкурса.
С 12 по 17 апреля пройдет дистанционное обучение экспертов.
С 18 по 21 апреля — квалификационное тестирование.
А с 21 по 24 апреля — конкурсный отбор экспертов. Кандидаты, успешно прошедшие отбор, смогут приступить к экспертизе заявок участников.
«Заявочная кампании для экспертов завершится 11 апреля, для участников — 24 апреля», — уточнила руководитель конкурса «Моя страна — моя Россия», доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, проректор РГГУ Лариса Пастухова.
Подробная информация о конкурсе, регистрация участников и экспертов доступны на сайте проекта.
Напомним, в прошлом сезоне заявки на участие в конкурсе подали 2810 человек из 85 регионов России и трех иностранных государств — Беларуси, Казахстана и Литвы. Из них 2252 специалиста смогли успешно пройти обучение с последующим квалификационным тестированием и приступить к оценке проектов.
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