Эксперт ЮНЕСКО оценил исторический парк в Челябинске

Виктор Новоженов отметил интересный формат подачи материала

Эксперт ЮНЕСКО в странах Центральной Азии Виктор Новоженов посетил исторический парк в Челябинске и оценил проект «Путешествие в Страну городов», который рассказывает о жизни древних жителей Южного Урала эпохи бронзы, сообщили в пресс-службе исторического парка «Россия — Моя история».

Виктор Новоженов и его коллеги прибыли в Челябинск на международный научный культурно-образовательный форум «Евразия-2022». Первым делом они посетили предметную выставку «Интересное время: бронзовый век — век героев». Особое внимание эксперта и ученых привлекла реконструкция колесницы бронзового века, которая признана древнейшей в мире. Они отметили интересный формат подачи материала, сочетающий реальные артефакты и современные мультимедийные технологии.

«Ваш проект невероятно важен и интересен. Южноуральские ученые внесли огромный вклад в развитие археологии как науки, стояли у истоков исследования древности. Радостно, что сегодня есть такие организации, как ваш мультимедийный парк „Россия — Моя история“, как ассоциация „Археос“, такие люди, как Иван Семьян, которые продолжают это важное дело, в том числе по продвижению региональной истории. Не бросайте этот проект! Обязательно расширяйте горизонты своей деятельности именно в этом направлении!»— сказал Виктор Новоженов.

Затем эксперт ЮНЕСКО и его коллеги посмотрели фильм «Аркаим. Колесница времени».

Жители и гости Челябинской области также могут познакомиться с историей наших предков. Выставка, расположенная на улице Труда, 183, продлится до 25 мая.