Эксперт видит причину гибели пчел в применении пестицидов

Мор насекомых разбирают в Новосибирской области



В Новосибирской области зафиксирована массовая гибель пчел на нескольких пасеках, сообщает gorsite.ru. Управление ветеринарии предполагает, что причиной стало неконтролируемое использование пестицидов в сельском хозяйстве. Александр Богомолов, председатель общества пчеловодов Новосибирской области, подтверждает эту версию и предупреждает о серьезных последствиях.

По словам Богомолова, мор пчел приведет к значительному сокращению урожая. Однако это лишь верхушка айсберга. Главная проблема — во всё возрастающей токсичности применяемых химикатов и отсутствии достаточных исследований их долгосрочного воздействия на окружающую среду.

«Мы исследуем те яды, которые применяли 60 лет тому назад, а сейчас они в несколько тысяч сильнее, страшнее и опаснее», — заявил эксперт.

Он призвал научное сообщество к более глубокому изучению проблемы и переходу на биологические методы борьбы с вредителями, как это практикуется в других странах.

Богомолов подчеркнул, что последствия применения пестицидов ощущаются не только на уровне экосистемы (животные покидают обработанные территории), но и напрямую угрожают здоровью человека. Хотя негативное воздействие пестицидов на людей проявляется не сразу, постепенное накопление небольших доз химикатов в продуктах питания приводит к нарушению обмена веществ.