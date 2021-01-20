Эксперт рассказал, в каких случаях могут арестовать квартиру

Чаще всего такие меры применяются по двум причинам

Арестовать квартиру собственника могут в подавляющем большинстве случаев либо из-за его долгов, либо по причине судебного разбирательства, в котором недвижимость является предметом спора, сообщила изданию «РИА Недвижимость» ведущий юрист компании Intellect Дарья Скудная. Также эксперт объяснила, что означает арест и как его можно снять.

«В практике такие меры часто применяются при рассмотрении дел о взыскании задолженности по кредитному договору, который обеспечен залогом квартиры, или по семейным спорам о разделе совместно нажитого имущества. Если гражданин является индивидуальным предпринимателем, то задолженность по налогам может быть взыскана и без судебного решения на основании постановления налогового или таможенного органа, которое направляется в службу судебных приставов»,— объяснила Дарья Скудная.

Если квартиру арестовали, то собственник может продолжать в ней жить, но уже не имеет права совершать какие-то сделки, например заключать договоры купли-продажи, обмена и прочие.

Снять арест с недвижимости можно в соответствии с основаниями его наложения. Например, если арест был наложен из-за долгов, то снять его можно, погасив их. В случае если квартиру арестовал суд в качестве обеспечительной меры, собственник, устранив все необходимые обстоятельства, должен обратиться в соответствующий суд об отмене ареста, приложив необходимую документацию.