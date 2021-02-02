Эксперт рассказал, когда можно будет снять маски

Напомним, в Челябинской области с мая 2020 года действует обязательный масочный режим

Ситуация с коронавирусом в Челябинской области постепенно улучшается, половину ковидных баз уже закрывают, некоторые ограничения в регионе сняты. Но южноуральцы по-прежнему интересуются: когда можно будет снять маски? На этот вопрос ответил доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью радио Sputnik.

По его словам, чем больше будет людей, которые уже «познакомились» с коронавирусом, то есть переболели или вакцинировались, тем быстрее можно будет снять маски. То есть речь идет о формировании иммунной прослойки среди населения, которая должна достигать 60-70%. Кроме того, рассматривать ситуацию необходимо отдельно в конкретных регионах.

«В регионах стоит делать некоторые ограничения в зависимости от плотности населения и от того, сколько осталось людей, которые не контактировали с вирусом. Если мы быстро начнем вакцинировать, то 60% иммунной прослойки достигнем быстрее»,— сообщил эксперт.

Но, по его словам, уже сейчас маски можно снимать на улице, поскольку опасность заражения во время прогулок очень мала.