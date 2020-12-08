Эксперт рассказал, какие запреты ждут собственников жилья в 2021 году

С 1 января нового года в силу вступает Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

С 1 января 2021 года жителей многоквартирных домов ждёт немало изменений. Эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал агентству «Прайм» о том, к чему готовиться россиянам.

С первого дня нового года в силу вступит Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», которое содержит более 450 различных пунктов. Однако ничего нового и глобального, по словам Алексея Кричевского, жильцов не ждёт.

«С нового года хранить личные вещи будет запрещено не только на чердаках многоквартирных домов, но и на цокольных этажах. Газовые приборы не могут эксплуатироваться в случае их неисправности и без прохождения технического обслуживания. Теоретически таким образом можно запретить использование любой газовой плиты до её диагностики за счёт жильца»,— пояснил эксперт.

Как и прежде, законом будет запрещено оставлять непотушенные сигареты и свечи на балконах и лоджиях без присмотра. Решётки на окнах подвалов должны открываться, но, по словам Алексея Кричевского, есть вероятность, что пожарные службы заинтересуются и решётками на первых этажах, тем более если окна, на которых установлены решётки, указаны как эвакуационный выход.

Коснутся изменения и аварийных выходов. Так, с 1 января все они должны открываться изнутри без ключа либо иметь запорную арматуру с дистанционной разблокировкой.

За несоблюдение этих пунктов жильцы многоквартирных домов рискуют получить штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей по статье 20.4 КоАП РФ. А если из-за их несоблюдения будет причинён вред здоровью других людей, тут уже предусмотрена уголовная ответственность по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».

При этом эксперт отмечает, что люди, проживающие в домах, которым не более 20 лет с момента ввода в эксплуатацию, могут спать спокойно: в таких зданиях чаще всего все эти пункты уже предусмотрены.