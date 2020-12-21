Эксперт рассказал, какие автомобили необходимо прогревать зимой

А также напомнил о последствиях отказа от прогревания некоторых видов машин

С наступлением холодов из каждого двора слышится звук включенных моторов автомобилей: хозяева прогревают свои машины. Однако многие задаются вопросом: действительно ли необходимо прогревание и что делать, если не хочется загрязнять окружающую среду? Ответы в интервью радио Sputnik дал доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» МАДИ Лев Зиманов.

По его словам, выбросы у современных автомобилей не очень большие, поэтому советы экологов не прогревать автомобиль ничтожны. Любая машина после длительного простоя требует нескольких минут работы на холостом ходу, в это время масло нагревается и смазывает все механизмы, необходимые для работы двигателя. Если же желания или времени на это нет, то можно отправляться в путь сразу, но не форсировать нагрузку на двигатель.

«Если очень не терпится поехать, то можно двигаться буквально после нескольких секунд с запуска. В этом случае нельзя увеличивать нагрузку на двигатель, надо ехать аккуратно. Работа двигателя без смазки отдельных его узлов разогретым маслом сразу же вызывает повышенный износ и снижает его ресурс»,— отметил Лев Зиманов.

Если ездить хочется без проблем и без прогревания, то лучше переходить на электромобили: разогревать их не нужно, поскольку смазка всегда находится в тех узлах, где она должна быть. И уж точно не покупать машины, работающие на газе: их обязательно нужно прогреть, поскольку при низких температурах они работают очень плохо.