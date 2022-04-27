Эксперт поддержал расширение Худякова при условии компенсации вырубок

Принятые решения необходимо обсудить с горожанами, считает член ОП Петр Бирюков

Расширение улицы Худякова — разумное решение для увеличения ее пропускной способности. Но при этом нужно сделать все возможное для минимизации ущерба памятнику природы. Такое мнение о возможном расширении проезжей части по улице Худякова в Челябинске высказал председатель комиссии Общественной палаты Челябинской области по экологии, охране окружающей среды и сельскому хозяйству, кандидат технических наук Петр Бирюков.

По мнению эксперта, расширение дороги — единственный на сегодняшний день реалистичный вариант решения проблемы пробок на улице Худякова. Это не только увеличит пропускную способность транспортной артерии, соединяющей центр города с новыми микрорайонами, но и снизит влияние выхлопных газов на бор.

«Любые пробки только увеличивают выбросы от автотранспорта и, естественно, сказываются на растительности. Если это бензин, то там и бензпирен, и угарный газ выбрасываются, и диоксид азота. Если дизельное топливо, то выбрасываются в том числе и сернистые соединения. А хвойные растения к сернистым соединениям очень чувствительны. И это прекрасно можно наблюдать самим: ни сосны, ни ели вдоль дорог, как правило, не растут», — отметил Петр Бирюков.

По его словам, увеличение выбросов в пробках связано с тем, что при трогании с места мгновенный расход топлива увеличивается в три-четыре раза по сравнению с равномерным движением.

В то же время Петр Бирюков считает, что в проекте реконструкции улицы Худякова должны быть предусмотрены решения, минимизирующие ущерб городскому бору. В числе таких решений он назвал обязательную компенсацию вырубленных при расширении дороги деревьев и, возможно, установку щитов, защищающих растительность от выхлопных газов.

«Если просто взять и расширить дорогу на две или на три полосы, то, конечно, это плохо. Проект должен быть тщательно продуман, и его необходимо обсудить с населением. Обязательно показать людям, какие решения применены, чтобы люди поняли, что действительно все предусмотрено: и проблема транспортная решается, и сделано все возможное для минимизации ущерба для бора», — уверен эксперт.

Ранее экологи и общественники пришли к выводу, что из-за пробок в часы пик концентрация угарного газа на улице Худякова в 72–78 раз превышает предельно допустимую для населенных пунктов концентрацию.

Социологический опрос среди жителей микрорайона Тополиная аллея, ЖК «Ньютон» и пригородных поселков показал, что 76% из них поддерживают идею расширения улицы Худякова. В том числе 59% — при условии компенсационных высадок 22 деревьев, которые будут при этом снесены.