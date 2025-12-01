Эксперт назвала продукты, которые стоит закупить к Новому году заранее

Приобретя их в начале декабря, вы сбережете деньги и нервы

Чтобы избежать ажиотажа и переплат в последние дни декабря, часть новогодних покупок стоит сделать сегодня. Такой совет специалиста по лояльности сетевого магазина Арины Самойловой приводит портал irk.ru.

В список выгодных предновогодних закупок эксперт советует включить продукты с долгим сроком хранения. Это в первую очередь основа для салатов: шпроты, консервированные горошек и кукуруза, маринованные огурцы.

Также заранее можно купить напитки: алкоголь, соки, газировку и воду — часто они дешевле при покупке упаковкой.

И еще заранее можно запастись снеками вроде орехов, крекеров или чипсов. Причем не бойтесь взять больше, не по рецепту, так как снеками можно утолить голод во время приготовления праздничных блюд, не трогая основные угощения.

Ранняя закупка продуктов поможет спокойно и экономно подготовиться к празднику.