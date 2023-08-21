Эксперт назвал причины возгорания аккумуляторов смартфонов

Чаще всего это некачественная зарядка

В России ежемесячно загораются до 10 аккумуляторов смартфонов, и чаще всего это происходит либо из-за повреждения аккумулятора, либо из-за неправильной зарядки телефона. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Первая причина возгорания — смартфон часто роняли и повредили оболочку аккумулятора. Вторая причина — нагрузка от некачественного зарядного устройства или от внешней зарядной батареи без контроллера, которые могут давать больше мощности, чем способен „переварить“ телефон»,— рассказал Эльдар Муртазин.

По его словам, чаще всего вредят аккумулятору поддельные либо неоригинальные зарядные устройства.

Для того чтобы избежать возгорания, аккумулятор желательно менять раз в два-три года.