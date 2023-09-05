Эксперт назвал четыре полезных ресурса по безопасности детей в Челябинской области

Они помогут спасти жизнь ребенка в экстремальной ситуации

Детей обязательно нужно учить поведению в экстремальных ситуациях. Если ребенок будет действовать инстинктивно, предсказать результат не возьмется никто, говорит эксперт по детской безопасности, советник уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Дмитрий Микрюков.

«Если ребенок уже столкнулся с экстремальной ситуацией, он будет действовать инстинктивно. В этом случае в его памяти не останутся важные маяки для формирования дальнейшего опыта. Говоря проще, он не запомнит, как действовал», — говорит Дмитрий Микрюков.

Эксперт советует заранее обучать детей поведению в экстремальных ситуациях. Тогда ребенок будет держать в уме готовые схемы действий.

А выбрать правильную тактику поведения помогут известные обучающие проекты:

— «Технология спасения жизни» (действия при ЧС и террористических угрозах);

— школа «ЛизаАлерт» (предупреждение пропажи детей);

— школа безопасности «Стоп угроза» (защита от похитителя и агрессии взрослых);

— ЦСП «Акваспас», Челябинск (навыки выживания на воде).