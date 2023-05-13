Эксперт назвал частую причину проблем с зарядкой смартфона

Избежать их поможет чистка порта

Если смартфон перестал заряжаться, не следует сразу же нести его в сервисный центр. Как сообщил «Газете.Ru» ведущий технический специалист Gem4me Ваге Закарян, вероятной причиной проблемы может быть загрязнение порта, в который устанавливается кабель. Почистить его можно самостоятельно.

По словам специалиста, зарядный порт засоряется постепенно, попасть туда могут и пыль, и мелкий мусор, и даже шерсть домашних животных. Поэтому, если вдруг телефон перестал заряжаться, необходимо прочистить порт с помощью щетки или продуть его холодным воздухом.

«Если самостоятельная прочистка не дала нужного результата, то это еще не значит, что возникла серьезная проблема с деталями телефона или что это ошибка операционной системы. Возможно, специалист из сервисного центра сможет сделать более качественную очистку контактов, и зарядка снова будет работать»,— объяснил Ваге Закарян.

Кроме того, по его словам, телефон может перестать заряжаться и в том числе, если он намок. Тогда сначала следует просушить его, а затем попытаться зарядить.