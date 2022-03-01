Экспедиция «Приполярный 2022» должна была стартовать 10 марта. Участникам предстояло преодолеть почти 2000 километров дорог и бездорожья, посетить малоизученные территории и горные вершины, собрать образцы почвы, пород для дальнейших исследований.
«Руководство экспедиции и участники приняли решение о ее переносе на декабрь 2022 года, несмотря на практически 100% готовность к ней. Понимая непростую ситуацию, сложившуюся в стране, мы отменяем свои отпуска и остаемся на рабочих местах и на местах своей службы»,
— говорят в оргкомитете.
Напомним, в составе экспедиции были южноуральцы, в частности министр культуры Алексей Бетехтин и протоиерей Игорь Шестаков, представители южноуральского автозавода «Урал», ученые из представительства Русского географического общества в Республике Крым, подростки-юнармейцы, жители Екатеринбурга, Москвы, Камчатки.
Команда выражает уверенность в том, что «Приполярный 2022» состоится в декабре текущего года.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Медгородок Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города