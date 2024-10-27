Экскурсии ММК посетили свыше 50 тысяч человек из России и зарубежных стран

Программы разработаны и для взрослых, и для детей, и для маломобильных граждан

Уже более шести лет жители Челябинской области, других российских регионов и даже стран знакомятся с деятельностью Магнитогорского металлургического комбината, посещая экскурсии, которые проводит предприятие. За это время ММК провел более 3,5 тысячи экскурсий, которые посетили свыше 56,6 тысячи человек, передает пресс-служба предприятия.

На Магнитогорском металлургическом комбинате работает восемь тематических маршрутов, которые охватывают основные производственные точки предприятия и его огромной территории, которая сопоставима с площадью самого Магнитогорска. Процесс производства, огромные механизмы и прочая техника интересна не только взрослым, которые съезжаются сюда со всей России и из-за рубежа, но и детям: за все время проведения экскурсий их посетили свыше 20 тысяч детей.

Особое внимание уделено маломобильным посетителям: для них создан маршрут «Открытая металлургия», который соответствует всем нормам безбарьерной среды.

Работу ММК по развитию промышленного туризма высоко оценивают эксперты и Минпромторг России. Кроме того, комбинат не раз получал премию в номинации «Лучший маршрут».