Экскаватор ручной сборки отправили из Челябинской области в зону СВО

Землеройная техника очень востребована на передовой

Бойцам из Челябинской области, находящимся в зоне СВО, передали мобильный экскаватор ручной сборки. Такая техника очень востребована, поскольку помогает копать укрытия для солдат и спецмашин, сообщили в пресс-службе администрации Коркино.

Привезти экскаватор бойцы попросили коркинских волонтеров во время их визита «за ленточку». Просьбу передали главе Коркино Александру Орлу. Вскоре подходящая машина была найдена: умелец из Увельского района смастерил мобильное и эффективное в работе прицепное устройство с гидравлическим управлением ковшом. Свое изобретение он согласился передать в зону СВО за себестоимость.

«Необходимую сумму оперативно собрали неравнодушные граждане, в том числе коллектив администрации и члены коркинских первичных организаций ветеранов», — уточнили в мэрии.

В начале февраля экскаватор вместе с другим гуманитарным грузом отправился к месту службы.