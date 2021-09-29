Экс-схиигумену Сергию предъявили обвинение в экстремизме

Сейчас его дело рассматривается в московском суде

Экс-схиигумену Сергию (Николай Романов) предъявили обвинение в экстремизме («Возбуждение ненависти либо вражды организованной группой»). Об этом, со ссылкой на адвоката отца Сергия, 29 сентября сообщило ИА «Интерфакс».

По версии следствия, экс-схиигумен в декабре 2019 года создал и возглавил преступную группу, к участию в которой привлек своего сподвижника Всеволода Могучева и ряд других людей. Группа, как считает следствие, занималась возбуждением в гражданах неприязни к евреям, иудеям, католикам и мусульманам. Подобные идеи распространялись в видеороликах с проповедями, которые с лета прошлого года Всеволод Могучев и Сергий публиковали в интернете.

Экс-схиигумена лишили сана летом 2020 года за нарушение священнической присяги, а 10 сентября отлучили от церкви. Он отказывался покидать Среднеуральский женский монастырь, где был духовником, но был задержан в конце декабря прошлого года.

Сейчас его дело рассматривается в суде в Москве.

Журналист ИА «Первое областное» пытался связаться с адвокатом экс-схиигумена Сергия Павлом Бабиковым, но на момент выхода публикации получить оперативный комментарий не удалось.