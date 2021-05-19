Экс-ректор ЧелГУ Диана Циринг возглавила Уральский филиал Финансового университета

Накануне ее представили коллективу вуза

Уральский филиал Финансового университета при правительстве Российской Федерации возглавит Диана Циринг. 18 мая о назначении сообщил проректор по стратегии и работе с органами власти университета Александр Сафонов.

Диана Циринг поблагодарила руководство вуза.

«Финансовый университет — это живая легенда и один из лидеров высшего образования страны. Уральский филиал все годы своей работы последовательно укрепляет имя университета в Челябинской области. Многое из сделанного, конечно, заслуга коллектива филиала, директора Анатолия Якушева, который много лет вкладывал душу и силы в свое детище, и руководства Финансового университета. Нам вместе с вами предстоит решать непростые задачи, продиктованные и руководством, и временем. Но важно при этом сохранять лучшие традиции и ценности Финансового университета и филиала. Мы оцениваем свою роль просто и понятно: Уральский филиал Финансового университета должен быть лидером в подготовке профессионалов для нашей Челябинской области», — отметила новый директор филиала.

Напомним, что ранее Диана Циринг возглавляла Челябинский государственный университет. Должность ректора она занимала с 2014 по 2019 год.