Экс-полицейского отправили в колонию за предоставление похоронщикам данных об умерших

Он получил взятку от директора ритуальной компании.

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Полицейскому из Усть-Катава вынесли приговор за получение взятки от директора компании «Ангел». За 21 тысячу бывший начальник смены дежурной части предоставлял фирме, оказывающей ритуальные услуги, сведения об умерших гражданах.

«Бывшему сотруднику полиции назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий в указанных органах сроком на три года», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Кроме того, с подсудимого взыскали сумму взятки в размере 21 тысячи рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.