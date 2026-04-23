Экс-начальник ГАИ Челябинска рассказал, как спасал от непогоды Алексия II

Полковник Николай Петров прослужил в Госавтоинспекции почти четверть века

В 2026 году Госавтоинспекция Челябинской области отмечает 90‑летие. По этому случаю журналисты портала «Хорошие новости» встретились с ветераном дорожной службы — полковником Николаем Петровым, бывшим начальником ГАИ Челябинска.

В Госавтоинспекцию Петров пришел в 1980 году, а уже в 1989-м его назначили начальником ГАИ Калининского района — на тот момент самого криминального в области. Там он сумел собрать коллектив, который до сих пор называет лучшим в городе: его подчиненные работали за честное слово и дружили семьями.

В 1995 году Петров стал заместителем начальника ГАИ города, а спустя два года, в 1997-м, его официально назначили руководителем.

«Я выработал свою систему руководства: никогда не ругался на людей, всегда вникал, чтобы они сами дошли до мысли. Считаю, что это лучше, чем орать и наказывать», — рассказывает Петров.

Именно при нем в Челябинске появилась «зеленая волна» — система синхронизированных светофоров.

Самым сложным моментом в своей карьере Николай Петров называет приезд патриарха Алексия II.

«Был май, все цвело. И вдруг выпал снег — все застыло, начали падать деревья. Мы приехали на дачу, чтобы забрать батюшку, а проехать невозможно. С водителем растаскивали деревья, по рации вызвали подмогу, ребята приехали с пилами. Наконец пробрались. Едем — орут: кабель упал на дорогу, под напряжением! Наши инспектора нашли сухие палки, подняли кабель, и мы проехали», — вспоминает ветеран.

Начальником ГАИ Николай Павлович проработал до 2003 года, и в этом немалая заслуга его супруги. С женой Ириной они вместе уже 48 лет, вырастили двух сыновей. Сейчас у Николая Павловича пятеро внуков, он по-прежнему сам за рулем и в свободное время собирает грибы.