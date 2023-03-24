Экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев освободился из колонии

Бывший глава города неоднократно ходатайствовал о замене режима наказания

Экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев отбыл наказание по делу о взятке и освободился из кыштымской колонии-поселения. Сообщение об этом Первому областному информагентству подтвердил собственный источник.

Отбывшего наказание бывшего главу встретили журналисты портала 74.ru.

Напомним, 11 декабря 2019 года Евгения Тефтелева задержали в Магнитогорске. Его обвинили в том, что в период исполнения должностных обязанностей он получил взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов (пункты «а», «в» части 5 статьи 290 УК РФ).



Центральный районный суд Челябинска назначил Тефтелеву наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 миллиона рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок 3 года.

Евгений Тефтелев полностью выплатил присужденный штраф. Адвокат экс-мэра Челябинска, учитывая этот факт, просил оставить последнее решение Калининского райсуда без изменения.

3 августа прошлого года Челябинский областной суд удовлетворил ходатайство Евгения Тефтелева о замене строгого режима на колонию-поселение.