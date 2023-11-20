Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев скончался на 80‑м году жизни

Политический тяжеловес, он руководил Кузбассом более 20 лет, до своей отставки в 2018 году

В понедельник, 20 ноября 2023 года, скончался бывший глава Кемеровской области Аман Тулеев, он не дожил до своего 80-летия полгода. О смерти предшественника на посту сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на своей странице в соцсети.

«Ушел из жизни Аман Гумирович Тулеев, который был губернатором Кемеровской области с 1997 по 2018 годы, яркий, неординарный человек, вся жизнь которого была посвящена служению Кузбассу и России. Это невосполнимая утрата. С Аманом Гумировичем связана целая эпоха в жизни нашего региона: он возглавил его в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса. Кузбассовцы помнят Амана Тулеева как истинно народного губернатора, который в своей деятельности всегда на первое место ставил интересы людей»,— написал Сергей Цивилев.

На данный момент причина смерти экс-главы Кузбасса официально не названа. Однако известно, что у него были серьезные проблемы со здоровьем.

Напомним, Аман Тулеев трижды избирался и дважды назначался на пост главы региона. Однако пост он покинул до истечения очередного срока, в 2018 году, после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 64 человека. Аман Тулеев удостоен различных наград самого высокого уровня. В частности, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней и Александра Невского.