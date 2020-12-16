Как следует из базы данных Верховного суда России, бывший глава Челябинской области пытается кассационной жалобой отменить решение арбитражного суда Московского округа от 11 ноября 2020 года. Тогда арбитраж вернул в суд первой инстанции дело о картельном сговоре при проведении «дорожных» аукционов в бытность Дубровского губернатором. Тогда, по версии Федеральной антимонопольной службы, с помощью сговора фактическим монополистом по ремонту и строительству дорог в регионе стало ОАО «Южуралмост», получившее 10 госконтрактов на 2,4 миллиарда рублей
Напомним, ФАС возбудила антимонопольное дело по признакам картельного сговора в 2018 году. В конце концов именно это привело к досрочной отставке Бориса Дубровского с поста губернатора Челябинской области. «Южуралмост» и сам экс-глава региона обжаловали возбуждение дела и в конце концов вроде бы добились успеха: решения ФАС были отменены. Однако в ноябре Арбитражный суд Московского округа встал на сторону антимонопольщиков и постановил начать разбирательство с самого начала.
Добавим, в течение 2020 года из-за разных исков в процедуру банкротства вступили аффилированные с бывшим губернатором компании: ООО «Челябинскстройкомплект», принадлежащее сыну Дубровского Александру Борисовичу, и ПО «Монтажник», занимавшееся строительством конгресс-холла в Челябинске. А новое рассмотрение дела о сговоре с «Южуралмостом» может «перезагрузить» и запустить снова все финансовые и правовые неурядицы Бориса Александровича.