Экс-губернатор Челябинской области пожаловался в Верховный суд на московский арбитраж

Борис Дубровский пошел в ВС РФ, чтобы не возвращаться в суд первой инстанции

Как следует из базы данных Верховного суда России, бывший глава Челябинской области пытается кассационной жалобой отменить решение арбитражного суда Московского округа от 11 ноября 2020 года. Тогда арбитраж вернул в суд первой инстанции дело о картельном сговоре при проведении «дорожных» аукционов в бытность Дубровского губернатором. Тогда, по версии Федеральной антимонопольной службы, с помощью сговора фактическим монополистом по ремонту и строительству дорог в регионе стало ОАО «Южуралмост», получившее 10 госконтрактов на 2,4 миллиарда рублей

Напомним, ФАС возбудила антимонопольное дело по признакам картельного сговора в 2018 году. В конце концов именно это привело к досрочной отставке Бориса Дубровского с поста губернатора Челябинской области. «Южуралмост» и сам экс-глава региона обжаловали возбуждение дела и в конце концов вроде бы добились успеха: решения ФАС были отменены. Однако в ноябре Арбитражный суд Московского округа встал на сторону антимонопольщиков и постановил начать разбирательство с самого начала.

Добавим, в течение 2020 года из-за разных исков в процедуру банкротства вступили аффилированные с бывшим губернатором компании: ООО «Челябинскстройкомплект», принадлежащее сыну Дубровского Александру Борисовичу, и ПО «Монтажник», занимавшееся строительством конгресс-холла в Челябинске. А новое рассмотрение дела о сговоре с «Южуралмостом» может «перезагрузить» и запустить снова все финансовые и правовые неурядицы Бориса Александровича.