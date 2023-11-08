Экс-главврача горбольницы Озерска будут судить за 20-миллионный «откат»

По версии следствия, руководителю больницы заплатили за содействие в получении госконтракта

В Челябинской области завершено расследование дела о взятке в размере 20 млн рублей в отношении бывшего главного врача городской клинической больницы Озерска (ЗАТО), ему может грозить до 15 лет заключения, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СКР.

По версии следствия, в период с 1 февраля 2022 года по 1 января 2023-го главврач лично и через посредника получил от местного бизнесмена частями не менее 20 млн рублей за оказание содействия в заключении и исполнении контракта между вверенной ему больницей и фирмой взяткодателя на выполнение работ по капремонту инфекционного корпуса, обеспечение заключения допсоглашений к контракту об изменении его существенных условий о выплате изначально не предусмотренного аванса в размере до 50% от цены контракта, увеличение стоимости работ в пределах 10% от цены контракта, а также за беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем, уголовное дело после утверждения обвинительного заключения прокурором направлено для рассмотрения в суд.

Санкция вменяемой части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) предусматривает до 15 лет лишения свободы со штрафом.