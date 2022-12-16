Экс-глава Карталов передал челябинским собровцам в зону СВО плавающий вездеход

Раньше огромная шестиколесная машина была шасси для зенитно‑ракетного комплекса «Оса»

16 декабря в Чесме приехавшие на побывку из зоны спецоперации бойцы челябинского СОБР получили в подарок удивительную машину — шестиколесный плавающий вездеход с более чем 30-летней историей. Как рассказал Первому областному информагентству даритель экс-глава Карталов Александр Сутункин, за время своей службы машина успела побывать базой для советского ЗРК «Оса» и импровизированным спасательным средством для жителей Карталинского района во время наводнений.



Опознать БАЗ-5937 без привычного боевого модуля с ракетами и локатором корреспонденту Первого областного информагентства удалось с большим трудом. Ранее ЗРК «Оса» выглядел вот так:





Сейчас карталинская машина не везет на себе ракету и больше всего напоминает исполинское корыто со стильными драконами на бортах:





Первый вопрос Александру Сутункину, естественно, — откуда?!

Александр Михайлович сначала пошутил, что предвидел события 2022 года, но потом ответил серьезно.

«В 1990-х я работал в дорожном предприятии в Карталинском районе. И нам крайне необходима была мощная проходимая машина: во время регулярных наводнений и подтоплений мы вместе со спасателями эвакуировали жителей отрезанных водой деревень. И вот почти случайно узнали, что в Челябинске стоит на хранении с десяток шасси от „Осы“. Повторюсь, это были 1990-е, бардак на улице. Нам удалось приобрести и легализовать эту, по сути, боевую технику», — рассказывает Александр Сутункин.

Для справки: ЗРК «Оса» в свое время, в 1970 году, был разработан для защиты войск от авиации противника на марше. То есть брони он не имеет, зато может развивать скорость до 70 километров в час, оснащен водометным движком и может по любому бездорожью утащить почти 8 тонн груза.

Сам по себе зенитный комплекс «Оса» на сегодня морально устарел. А шасси для него, 15—16-тонный шестиколесный БАЗ-5937 Брянский автомобильный завод перестал выпускать в самом начале 1990-х. Так что карталинскому «водному спасателю» идет минимум четвертый десяток лет.

Но, по словам Сутункина, пробег у машины небольшой: около 9000 километров. Последний раз она работала в качестве спасателя во время наводнения 2013 года, когда подтоплены оказались сразу несколько сел на юге Челябинской области. С тех пор редко покидала гараж.

«С началом спецоперации я увидел, что люди собирают всем миром помощь нашим парням на передовую. А заодно убедился, что подобные моей машины все еще в строю (в начале боевых действий ЗРК „Оса“ украинской стороны регулярно становились мишенью для российской авиации и артиллерии. Сейчас о них почти не слышно. — Прим. редакции). Ребята, участвовавшие в СВО, описывали местность в Донбассе. Сейчас там, например, слякоть, грязь, труднопроходимая для обычных автомобилей. Я решил, что наша машина бойцам пригодится», — объясняет свое решение Александр Михайлович.

Сутункин, возглавлявший Карталы в 1998—2005 годах, хорошо был знаком с бывшим главой Чесменского района Виктором Литовченко. Виктор Григорьевич тоже «вошел в долю»: с мая два экс-мэра занимались восстановлением и испытаниями заслуженного БАЗ.

«Все проверили, перебрали, ходовая и двигатель в отличном состоянии, они остались родные. Вчера по бездорожью прошел сто верст от Карталов до Чесмы, это было последнее испытание. Сегодня в Чесме БАЗ поставили на трал, он поедет сначала в Челябинск, потом в зону боевых действий. Надеюсь, нашим спецназовцам (имеется в виду челябинский СОБР) такой подарок будет полезен», — резюмировал Александр Сутункин.

Сейчас машина переделана для перевозки личного состава, проверена, загружена запасным двигателем, шанцевым инструментом и вдобавок подарками бойцам от чесменских волонтеров. Приняли ее приезжавшие на родину в отпуск собровцы, участвующие в СВО.