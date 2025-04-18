Экс-директору ЧЭМК Ходоровскому ужесточили приговор за растление подростков

Суд учел возраст осужденного, инвалидность и еще ряд обстоятельств

Челябинский областной суд в пятницу, 18 апреля, рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении бывшего директора ЧЭМК Павла Ходоровского, который в декабре 2024 года был признан виновным по статьям «Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего», «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов» и «Развратные действия в отношении лица, не достигшего 16‑летнего возраста».

Как напомнили в пресс-службе облсуда, Калининский районный суд назначил Ходоровскому наказание в виде 4 лет условно с испытательным сроком 3 года.

«В областном суде дело рассматривалось по апелляционному представлению прокурора, который настаивал на усилении наказания. Суд апелляционной инстанции частично удовлетворил данное представление. Срок окончательного наказания в виде лишения свободы увеличен до 6 лет, испытательный срок — до 4 лет 6 месяцев», — рассказали в суде.

Учитывая возраст осужденного (73 года), состояние здоровья (тяжелые заболевания, инвалидность), а также содействие в раскрытии и расследовании других преступлений, свободы Ходоровский лишен по-прежнему условно.

Приговор вступил в законную силу.