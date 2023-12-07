Экс-директор водоканала в Еткуле почти 3 года бегал от выплаты 3 млн рублей поставщику ресурсов

Ему вменяется злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности

Прокуратура Еткульского района направила в суд уголовное дело о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности на сумму более 3 млн рублей. На скамью подсудимых сядет бывший директор ООО «Еткульский районный водоканал», передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

По версии следствия, обвиняемый, достоверно зная о взыскании задолженности по исполнительному производству на сумму свыше 3 млн рублей в пользу ресурсоснабжающей организации, бегал от выплаты долга более двух с половиной лет, с марта 2020 по ноябрь 2022 года. Кроме того, не исполнил вступившее в законную силу решение арбитражного суда о взыскании почти 300 тыс. рублей в пользу поставщика.

В прокуратуре уточнили, что деньги у обвиняемого были: потребители исправно платили за водоснабжение и водоотведение, — но он использовал их на иные нужды в обход арестованных расчетных счетов.

Экс-директору Еткульского водоканала вменяются статья 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) и часть 2 статьи 315 УК РФ (злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению). Уголовное дело направлено в Еткульский районный суд для рассмотрения по существу.