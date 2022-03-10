Экс-директор связанной с Дубровским фирмы пошел под суд

Алексей Павлюк обвиняется в невыплате зарплаты работникам, мошенничестве и уклонении от налогов

Прокуратура Челябинской области направила в Правобережный районный суд Магнитогорска дело в отношении бывшего директора ПО «Монтажник» Алексея Павлюка. Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе надзорного органа, Павлюк, по версии следствия, задолжал своим работникам больше 5 миллионов рублей, от государства утаил более 29 миллионов, и уклонился от иска на 190 миллионов рублей.



По данным прокуратуры Челябинской области, бывший директор акционерного общества «Производственное объединение «Монтажник» обвиняется в невыплате заработной платы (ноябрь 2019 — июль 202 года, более пяти миллионов), сокрытии денег организации от налоговых органов (не перечислил в бюджет НДФЛ в сумме свыше 29,5 млн рублей, исчисленный и удержанный из доходов работников предприятия за период 2019-2020 годов), хищении у собственного предприятия свыше 8 миллионов и уклонении от иска на 190 миллионов рублей.

Напомним, Алексей Павлюк в 2021 году был арестован и в данный момент находится в СИЗО. На тот момент, по версии следствия, топ-менеджер «Монтажника» в период с февраля по июль 2020 года не выплачивал заработную плату работникам возглавляемого им АО, сумма задолженности составила свыше 26 млн рублей. Кроме того, обвиняемый сокрыл около 3,9 млн рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам. Уточненные данные прокуратура Челябинской области сообщила только сейчас.

Добавим, фирма «Монтажник» была связана с бизнесом экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, в частности, должна была заниматься строительством конгресс-холла «Крылья».