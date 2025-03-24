Эковолонтеры очистили от мусора берега двух озер в Челябинской области

Акция прошла во Всемирный день водных ресурсов

В минувшие выходные эковолонтеры из Челябинска и Кыштыма провели акцию «Порыбачил? Убери за собой!» на берегах озер Сугомак и Касарги. Активисты регионального объединения «ЭкоДозор-74» собрали мусор, оставленный рыбаками, — пластиковые бутылки, банки, газовые баллоны и другие отходы, сообщает пресс-служба Минэко Челябинской области.

Загрязнение водоемов — серьезная экологическая проблема. После таяния снега мусор попадает в воду, где разлагается десятилетиями, нанося вред местной флоре и фауне. Южный Урал, край озер, ежегодно привлекает тысячи рыбаков, и, к сожалению, не все из них относятся к природе ответственно.

«Водоемы — сложные экосистемы, особо уязвимые в холодное время года. Любое загрязнение может негативно сказаться на их состоянии. Поэтому так важно формировать экологическую осознанность, чтобы сохранить природу для будущих поколений», — отметила начальник управления экологического просвещения министерства экологии Челябинской области Марина Дымова.

Министерство экологии Челябинской области призывает рыбаков соблюдать правила экологичной рыбалки: использовать биоразлагаемые лески и безопасные материалы для снастей, избегать свинцовых грузил, соблюдать нормы вылова и применять практику «лови и отпускай».