Экоудобрения и биоматериалы: Форум будущих технологий объединит ученых и бизнес

Тема 2025 года — нацпроект «Новые материалы и химия»

Ученые и бизнесмены намерены объединить усилия для технологического развития и установления научного суверенитета. Шаги по его достижению обсудят в ходе Форума будущих технологий, который 20—21 февраля соберет в Москве успешных представителей научного сообщества России и других стран.

Впервые форум стартовал в 2023 году при поддержке правительства РФ, с тех про проводится ежегодно. Главная тема каждый год обновляется. Уже состоялись форумы, посвященные квантовым коммуникациям и медицинским технологиям.

Тема 2025 года — нацпроект «Новые материалы и химия». Это одно из важнейших направлений в промышленном развитии страны. Ведущие ученые занимаются разработкой материалов с уникальными свойствами, которые можно будет применять в разных сферах и сделать производство более экологичным и эффективным. Это такие проекты, как «зеленая химия», биопечать и экологичные удобрения. Немало внимания сейчас уделяется и биомедицинским технологиям: биоматериалам, бионическим протезам, экзоскелетам, тканевой инженерии.

«Сегодня Россия входит в топ-10 стран мира по объему исследований и разработок, у нас создается современная научная инфраструктура. В достижении технологического лидерства страны важнейшую роль играет взаимодействие представителей науки, бизнеса, государственных деятелей», — говорит вице-премьер РФ, сопредседатель оргкомитета форума Дмитрий Чернышенко.

В рамках форума также пройдут дискуссии и сессии, где ученые обсудят производство и импортозамещение, развитие технологий, разработку отечественных химикатов, более экологичных и экономичных.