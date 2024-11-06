Экотропа на острове Веры стала почти на 400 метров длиннее

Теперь здесь разрабатывают новый экскурсионный маршрут

На острове Веры в Миассе обновили и удлинили экотропу. Деревянные настилы сделают комфортнее прогулки на территории памятника природы озера Тургояк. Кроме того, сократится антропогенная нагрузка на знаменитый объект культурного наследия.

«Работы на острове Веры велись с июля по октябрь текущего года в соответствии с дизайн-концепцией, разработанной для обеспечения сохранности объекта культурного наследия. Помимо настилов, были также установлены ограждения, лавочка, информационный аншлаг, оборудованы три смотровые площадки», — поясняет директор ГБУ «ООПТ Челябинской области» Георгий Войтович.

Сейчас для обновленной экотропы разрабатывается новый экскурсионный маршрут.