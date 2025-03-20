Экосовет поддержит Троицк в решении накопленных экологических задач

Рашид Исмаилов: «Запрос от жителей на реформу чистоты есть, будем помогать»

Председатель Российского экологического общества, глава координационного совета при губернаторе Челябинской области по вопросам экологии Рашид Исмаилов провел выездное заседание экосовета в Троицке. Впрочем, в кабинетах делегация долго не рассиживалась — посетили основные болевые точки города и вместе с руководством наметили направления работы. Подробности — в материале ИА «Первое областное».

«В этом году мы взяли в работу направление, связанное с сопровождением экологической политики муниципальных образований в рамках поручения губернатора Алексея Текслера. Троицк стал первым городом, который мы посетили в рамках данной работы. В фокусе внимания сегодня — состояние контейнерных площадок, работа регоператора, несанкционированные свалки, а также раздельный сбор отходов и ликвидация большой старой свалки, которая вошла в реестр объектов накопленного вреда», — говорит Рашид Исмаилов.

Но по порядку. Делегация увидела в городе как образцовые контейнерные площадки, так и те, которые требуют улучшений.

«В частности, есть отдельные контейнерные площадки, где стоят еще железные баки, которые сложно выкатывать, перегружать; есть некоторые навалы мусора… Все это в процессе работы с регоператором сейчас будет совершенствоваться. Сегодня мы договорились о том, что все эти нюансы — жалобы граждан, все, что связано с состоянием контейнерных площадок, — будет отрабатываться фактически в ручном режиме», — отметил глава экосовета.

Отдельно он остановился на вопросе раздельного сбора мусора:

«Мы увидели, в частности, что жители заполняют бак для перерабатываемого сырья пластиком, что говорит об экологической культуре троичан, а также свидетельствует о готовности населения к раздельному сбору отходов, а значит, требует дальнейшего развития инфраструктуры переработки».

Серьезное внимание было уделено проблеме старой городской свалки в районе Южного промышленного узла. Глава города Дмитрий Гатов подтвердил наличие проблемы и рассказал о подготовке проектной документации по рекультивации.

«Мы признаем, что данная проблема существует. Временные меры направлены на консервацию свалки, минимизацию негативного воздействия, таких как запахи, возгорания, и создание альтернативных площадок для временного складирования крупногабаритных отходов и шин. Но мы понимаем, что оборот мусора должен переходить на новый формат. Сейчас подрядная организация готовит проект. Далее до июля 2025 года нам необходимо получить положительное заключение экспертизы», — отметил Дмитрий Гатов.

По технологии рекультивации предусматриваются технический и биологический этапы: выемка и перемещение отходов в проектируемый массив изолированных отходов, формирование свалочного тела с засыпкой ям, устройство противофильтрационного экрана, укрытие сформированного тела свалки биоматами с семенами трав и полив. Цена вопроса — 250 миллионов рублей.

Рашид Исмаилов обещал всецело поддержать муниципальные власти в данном вопросе, поскольку существующая ситуация с возгораниями и незаконным вывозом мусора на свалку совершенно недопустима и негативно влияет на качество жизни горожан.

«Мы будем настаивать на том, чтобы ваш полигон был включен в программу федерального финансирования. Жители продолжают жаловаться, некоторые люди до сих пор возят туда мусор, также происходят возгорания. Все это должно стать частью прошлого. Все направлено на повышение качества жизни людей. Это федеральный тренд, и президент транслирует его через национальный проект „Экологическое благополучие“. Мы переходим на новый уровень — экономику замкнутого цикла», — резюмировал Рашид Исмаилов.