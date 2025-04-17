Экономист рассказал, как безопасно обменять валюту в Челябинске

А также о «красных флагах», которые не стоит пропускать

Деньги — основа нашей жизни, и вопросы их хранения и обмена всегда актуальны. Ко Дню денег ИА «Первое областное» пообщалось с доцентом кафедры прикладной экономики ЧелГУ Ильей Даниловым о том, как безопасно обменивать валюту, где найти лучшие курсы и как избежать мошенничества.

Купля-продажа валюты зависит от спроса и предложения. Если обменный пункт или банк видят, что ее начинают активно выкупать, то цена продажи начинает расти. В обратном случае — ее стоимость снижают.

«Многое зависит и от того, насколько много или мало валюты уже находится в распоряжении банка, так как, если у него, например, скопилось много долларов и евро (которые сдали), а рубли были выданы при их покупке, — может возникнуть желание на некоторое время „принимать“ валюту только по выгодному для себя курсу, то есть по низкой цене покупки, но при этом и цену продажи, чтобы сбыть излишки, банк тоже установит выгодную для покупателя», — рассказывает экономист.

Еще одним важным фактором, определяющим цену валюты, является объем покупки или продажи.

«При продаже банку большой партии валюты, как правило, цена на нее будет выше. И наоборот, при покупке большой партии — действует более выгодный для покупателя курс», — отмечает эксперт.

Стоит напомнить, что сумму до 10 тысяч долларов вам смогут обменять без документов, если хотите больше — необходимо предоставить документ о происхождении денег.





Как купить валюту и не нарваться на мошенников?

Лучше всего обменивать валюту в банках и прибанковских обменниках, отметил Илья Данилов.

«Плюсами здесь выступают гарантия сделки и возможность вернуть деньги, если банк ошибся. Минусом является то, что курс менее выгодный, чем на черном рынке».

Самыми популярными банками для обмена в Челябинске считаются Сбер, ВТБ, а также региональный Челиндбанк.

«Легальные обменные пункты отличаются наличием вывески с названием банка, печати и чека после операции, а проверить их можно онлайн — по списку лицензированных обменных пунктов на сайте ЦБ», — отмечает Илья Данилов.

Если для обмена валюты банки вам не подходят, можно воспользоваться альтернативными способами. Например, выводить деньги через криптовалюту (USDT, BTC). Это можно сделать быстро и анонимно, однако можно легко нарваться на мошенников.

«Чтобы безопасно вывести валюту через крипту, используйте только проверенные P2P-биржи, никогда не переводите деньги первым», — говорит эксперт.

Как отличить мошенника?

Обмен валюты — дело серьезное, и важно уметь распознать мошенников. «Красные флажки», указывающие на потенциальный обман: слишком выгодный курс (намного выше, чем в банках), требование предоплаты, отсутствие чека или договора, встреча в неприметном месте (подворотне, машине, офисе без вывески), а также давление на срочность сделки.

Проверьте надежность обменника, поискав отзывы онлайн (помня о возможности фальшивых отзывов), удостоверившись в наличии лицензии ЦБ РФ и используя УФ-детектор для проверки купюр.