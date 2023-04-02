Уже скоро будет дан старт дачному сезону, потому сейчас садоводы планируют соответствующие покупки, чтобы вернуться на свои участки максимально подготовленными. Давайте посмотрим, на чем можно сэкономить.
Это сбережет ваши деньги:
• проведение инвентаризации — перед поездкой в магазин разумно заглянуть на участок и проверить, чего вам не хватает, что нуждается в замене или ремонте, а что точно прослужит и в новом сезоне. Это касается не только садового инструмента, но и удобрений, семян и прочего;
• составление сметы — напишите список покупок и определите сумму, которая на них потребуется. Так получится воздержаться от спонтанных приобретений в магазине;
• раздел семян — с каждым сезоном садоводы соблазняются на какие-нибудь новые пакетики с семенами, ведь жажда хорошего урожая не дает покоя. Незнакомые сорта можно приобретать в складчину с соседями по даче или друзьями. Если делить семена, получится экономить не только деньги, но и место на небольшом участке, а также сравнивать свои достижения;
• приготовление почвенной смеси — если планируете вырастить много рассады, лучше самостоятельно заняться смесью, иначе торфогрунт в мешках пробьет в бюджете брешь. Отметим, для капризных растений его все же придется брать, а вот для непритязательных достаточно слегка заморочиться. Лучшей смесью считается состав из органики (дерновой земли, огородной земли, низинного торфа, компоста), неорганики (речного песка, керамзита, перлита, гидрогеля) и раскислителя (золы, доломитовой муки, известняка). При изготовлении обязательно обеззараживание смеси и учитывание потребностей выращиваемых культур;
• независимость от маркетинга — больше всего взор садовода в магазине привлекает пестрый ковер из пакетиков с семенами на самом видном месте. Если же опустить взгляд и рассмотреть нижние полки, можно обнаружить аналогичные семена в невзрачной упаковке, которые будут дешевле;
• использование многоразовой тары для рассады — если вы размещаете рассаду в многоразовых горшочках, а не покупаете каждый раз новые, вы несомненно экономите деньги. Главное, не забывать проводить обеззараживающие процедуры после выемки рассады и отправки емкостей на хранение;
• отказ от декоративных элементов — речь о керамических садовых гномиках и подобных фигурах, маленьких заборчиках для клумб, фонариках, работающих от солнечных батареек, а также иных садовых украшательствах, уже помещенных ландшафтными дизайнерами в список антитрендов.