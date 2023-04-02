Экономим на покупках перед началом дачного сезона

Некоторые траты садоводов бывают лишними

Уже скоро будет дан старт дачному сезону, потому сейчас садоводы планируют соответствующие покупки, чтобы вернуться на свои участки максимально подготовленными. Давайте посмотрим, на чем можно сэкономить.

Это сбережет ваши деньги:

• проведение инвентаризации — перед поездкой в магазин разумно заглянуть на участок и проверить, чего вам не хватает, что нуждается в замене или ремонте, а что точно прослужит и в новом сезоне. Это касается не только садового инструмента, но и удобрений, семян и прочего;

• составление сметы — напишите список покупок и определите сумму, которая на них потребуется. Так получится воздержаться от спонтанных приобретений в магазине;

• раздел семян — с каждым сезоном садоводы соблазняются на какие-нибудь новые пакетики с семенами, ведь жажда хорошего урожая не дает покоя. Незнакомые сорта можно приобретать в складчину с соседями по даче или друзьями. Если делить семена, получится экономить не только деньги, но и место на небольшом участке, а также сравнивать свои достижения;





• приготовление почвенной смеси — если планируете вырастить много рассады, лучше самостоятельно заняться смесью, иначе торфогрунт в мешках пробьет в бюджете брешь. Отметим, для капризных растений его все же придется брать, а вот для непритязательных достаточно слегка заморочиться. Лучшей смесью считается состав из органики (дерновой земли, огородной земли, низинного торфа, компоста), неорганики (речного песка, керамзита, перлита, гидрогеля) и раскислителя (золы, доломитовой муки, известняка). При изготовлении обязательно обеззараживание смеси и учитывание потребностей выращиваемых культур;

• независимость от маркетинга — больше всего взор садовода в магазине привлекает пестрый ковер из пакетиков с семенами на самом видном месте. Если же опустить взгляд и рассмотреть нижние полки, можно обнаружить аналогичные семена в невзрачной упаковке, которые будут дешевле;

• использование многоразовой тары для рассады — если вы размещаете рассаду в многоразовых горшочках, а не покупаете каждый раз новые, вы несомненно экономите деньги. Главное, не забывать проводить обеззараживающие процедуры после выемки рассады и отправки емкостей на хранение;

• отказ от декоративных элементов — речь о керамических садовых гномиках и подобных фигурах, маленьких заборчиках для клумб, фонариках, работающих от солнечных батареек, а также иных садовых украшательствах, уже помещенных ландшафтными дизайнерами в список антитрендов.