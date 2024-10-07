Субсидия на оплату ЖКХ пользуется популярностью среди пенсионеров, так как помогает значительно сэкономить на оплате коммунальных услуг. О том, кому положена эта выплата, напомнили в министерстве социальных отношений Челябинской области. 

Южноуральцы, у которых расходы на оплату жилья и коммунальных услуг превышают установленный максимум, имеют право на субсидию. Также на выплату могут рассчитывать семьи из Челябинской области, у которых максимально допустимая доля расходов на оплату жилья и коммуналки составляет 22%. 

Еще субсидия положена одиноко проживающим пенсионерам и семьям, состоящим только из пенсионеров, многодетным семьям и одиноким мамам. Среднедушевой доход при этом должен быть ниже величины прожиточного минимума или он может превышать прожиточный минимум не более чем на 20%. При этом максимально допустимая доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи — 11%.

Заметим, что собственники жилья, которые в нем не прописаны, получать субсидию не смогут. Потому что регистрация является обязательным условием. 

Люди, проживающие в муниципальной квартире, тоже могут получать эту субсидию. Главное, чтобы у них был заключен договор социального найма с муниципалитетом. 

Также на субсидию может рассчитывать арендатор жилья, если у него есть постоянная регистрация и заключен договор найма. 

Оформляется жилищная субсидия на сайте госуслуг.