Субсидия на оплату ЖКХ пользуется популярностью среди пенсионеров, так как помогает значительно сэкономить на оплате коммунальных услуг. О том, кому положена эта выплата, напомнили в министерстве социальных отношений Челябинской области.
Южноуральцы, у которых расходы на оплату жилья и коммунальных услуг превышают установленный максимум, имеют право на субсидию. Также на выплату могут рассчитывать семьи из Челябинской области, у которых максимально допустимая доля расходов на оплату жилья и коммуналки составляет 22%.
Еще субсидия положена одиноко проживающим пенсионерам и семьям, состоящим только из пенсионеров, многодетным семьям и одиноким мамам. Среднедушевой доход при этом должен быть ниже величины прожиточного минимума или он может превышать прожиточный минимум не более чем на 20%. При этом максимально допустимая доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи — 11%.
Заметим, что собственники жилья, которые в нем не прописаны, получать субсидию не смогут. Потому что регистрация является обязательным условием.
Люди, проживающие в муниципальной квартире, тоже могут получать эту субсидию. Главное, чтобы у них был заключен договор социального найма с муниципалитетом.
Также на субсидию может рассчитывать арендатор жилья, если у него есть постоянная регистрация и заключен договор найма.
Оформляется жилищная субсидия на сайте госуслуг.
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