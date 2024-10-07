Экономим на «коммуналке»: кто может оформить субсидию на оплату ЖКХ

Средний размер выплаты составляет две тысячи рублей

Субсидия на оплату ЖКХ пользуется популярностью среди пенсионеров, так как помогает значительно сэкономить на оплате коммунальных услуг. О том, кому положена эта выплата, напомнили в министерстве социальных отношений Челябинской области.



Южноуральцы, у которых расходы на оплату жилья и коммунальных услуг превышают установленный максимум, имеют право на субсидию. Также на выплату могут рассчитывать семьи из Челябинской области, у которых максимально допустимая доля расходов на оплату жилья и коммуналки составляет 22%.



Еще субсидия положена одиноко проживающим пенсионерам и семьям, состоящим только из пенсионеров, многодетным семьям и одиноким мамам. Среднедушевой доход при этом должен быть ниже величины прожиточного минимума или он может превышать прожиточный минимум не более чем на 20%. При этом максимально допустимая доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи — 11%.



Заметим, что собственники жилья, которые в нем не прописаны, получать субсидию не смогут. Потому что регистрация является обязательным условием.



Люди, проживающие в муниципальной квартире, тоже могут получать эту субсидию. Главное, чтобы у них был заключен договор социального найма с муниципалитетом.



Также на субсидию может рассчитывать арендатор жилья, если у него есть постоянная регистрация и заключен договор найма.



Оформляется жилищная субсидия на сайте госуслуг.