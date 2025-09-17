Экономику и финансы изучат участники программы «Герои Южного Урала» на втором модуле

Ветераны СВО вновь сядут за парты, чтобы разобраться в госзакупках, нацпроектах и госпрограммах

В ближайшее время в Челябинской области стартует второй модуль кадровой программы «Герои Южного Урала». Его основной темой станут финансы и экономика. Ветераны СВО узнают все об основах экономики и государственной экономической политики.

Те, кто совсем недавно отстаивал интересы Родины на СВО, вновь сядут за парты, чтобы разобраться в госзакупках, нацпроектах и госпрограммах. Ветеранам также расскажут о бюджетной и денежно-кредитной политике, основах инвестиционного процесса, а также о том, как привлекать в регион деньги.

Обучение будет включать как теоретическую, так и практическую часть.

Напомним, учиться ветераны СВО по программе «Герои Южного Урала» будут на протяжении года — до 1 июля 2026 года. Программа включает четыре образовательных модуля, которые чередуются с практикой. Напомним, первый модуль был посвящен основам государственного управления. По окончании обучения выпускники получат дипломы гособразца и смогут работать в органах власти и на предприятиях Челябинской области.