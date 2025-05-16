Экологическое благополучие страны сегодня обсуждают в Челябинской области

А это в том числе сохранение природных ресурсов, укрепление экобезопасности и формирование экологической культуры

Больше тысячи экспертов из 15 регионов страны собрал в Челябинске IV Открытый форум по вопросам экологии и сохранению водных объектов. На экофоруме обсуждаются все темы экологической направленности: чистый воздух, чистая вода, обращение с отходами, экологический туризм, экологическое просвещение, наука, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Участников приветствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который отметил, что главную задачу мероприятия видит, прежде всего, в обмене мнениями и идеями новых проектов.





«Я уверен, что по итогам этого форума возникнут новые идеи, новые проекты, которые мы сможем в нашем регионе реализовать. Уверен, что мы вместе с нашими коллегами, которые приезжают сюда, сможем обсудить и реализацию нового национального проекта „Экологическое благополучие“», — сказал он, в частности.

Соорганизатором форума выступил экосовет при губернаторе Челябинской области. По словам его руководителя, председателя Российского экологического общества Рашида Исмаилова, сегодняшний форум — значимое событие в федеральной экоповестке.





«На пленарном заседании прозвучал обзор ключевых трендов реализации государственных природоохранных трендов от законодателей, чиновников, ведущих экспертов по данной тематике, а также региональных отраслевых команд. Губернаторский экосовет — соорганизатор форума, и мы традиционно формируем и продвигаем проактивную повестку. Выступили в этом году коммуникатором между городами — участниками федпроекта „Чистый воздух“, многие из них приехали, чтобы познакомиться с южноуральским опытом. Уверен, обсуждение и практическая работа будут крайне полезными для всех регионов-участников», — отметил Рашид Исмаилов.

А достижения у Челябинской области имеются, о них вкратце рассказал Алексей Текслер. Так, практика экомониторинга признана лучшей в стране, а за время работы нацпроекта «Экология» снижение валовых выбросов в Челябинской области составило 47%.

«Значимыми мероприятиями стали рекультивация челябинской, магнитогорской и златоустовской свалок. Завершили перевод всех тепловых котельных Челябинска на газ. Реализуется проект рекультивации Коркинского карьера. Буквально недавно начали остановку электродного производства на ЧЭМК», — отметил Алексей Текслер.

Кстати, глава региона анонсировал дальнейшие проекты по развитию территории вокруг бывшей челябинской городской свалки — там появится… спортплощадка.

«Это идея, которую мы закладываем в любые экологические проекты. Где раньше было грязно и плохо, хотим, чтобы стало чисто и хорошо. Это касается любого проекта, говорим мы о проекте „Чистый воздух“, „Чистая вода“, о проектах в сфере обращения с ТКО или по реабилитации природных объектов», — подчеркнул глава региона.

Он также заверил, что область на достигнутом не остановится, а будет «действовать по всем направлениям, используя возможности национального проекта „Экологическое благополучие“»:

«Наш президент поставил новые задачи по улучшению экологической ситуации на территории всей страны. До 2036 года необходимо будет уменьшить выбросы в два раза. К 2030 году мы должны сортировать все, что в настоящее время образуем в качестве отходов, причем лишь половину из этого отправляют на захоронение, остальное перерабатывают. На самом деле для всей отрасли переработки это очень серьезный вызов, причем стран, которые в таких масштабах поставили себе задачу, будучи большими странами, их, собственно, в мире нет. Мы пионеры в этой работе, и, повторюсь, это серьезный вызов для всех: и для власти, и для предприятий, которые будут этим заниматься, региональных операторов, экологов».

Также к 2030 году должны быть обеспечены комфортные условия жизни вблизи водных объемов, приведены в нормативное состояние гидротехнические сооружения.

Главным критерием оценки всей этой работы, по словам Алексея Текслера, станет в первую очередь мнение жителей:

«Жители будут оценивать эффективность власти и всех участников этого процесса в том числе через эту работу. И это тоже важный вызов, потому что уметь рассказать, показать и объяснить, что делается, — это тоже задача, чтобы люди, во-первых, понимали, что происходит, а во-вторых, могли также отследить эффект от этого. И этому мы тоже учимся на таких форумах, как сегодняшний».

Работа форума продолжится в течение двух дней. В повестке — более 16 сессий, которые максимально охватывают сегодняшнюю природоохранную повестку России.