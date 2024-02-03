Экологический конкурс «Авоська-74» стартовал в Челябинской области

Участвовать могут все желающие

В Челябинской области стартовал IV региональный экологический конкурс народного творчества «Авоська-74». Южноуральцам предлагают самостоятельно изготовить сумку-авоську, которую можно будет использовать многоразово, и принять участие в конкурсе. Как сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии, отказ от пластиковых пакетов в пользу тканевых сумок не только благоприятно повлияет на экологию, но и позволит сэкономить средства.

«По статистике, ежегодно в России на одного человека приходится более 180 пластиковых пакетов. По всему миру за это время расходуется более 5 триллионов пакетов. К сожалению, только 10% из них попадает на переработку. Остальная масса, постоянно увеличиваясь, вредит окружающей среде, а ведь процесс разложения полиэтилена может занимать 100—300 лет. Если каждый человек, совершая покупки, начнет использовать многоразовые сумки, вклад в защиту природы будет весьма ощутимым!»— сообщили в Минэкологии.

Принять участие в конкурсе очень просто: необходимо изготовить сумку до 24 марта, отправить заявку на электронную почту minecochel@yandex.ru, сфотографировать сумку и записать видео и загрузить материалы на официальную страницу конкурса в соцсети «ВКонтакте». Победителей определят после 29 марта. Принять участие в конкурсе могут южноуральцы любого возраста.

В прошлом году на конкурс поступило более 700 заявок.