Экологи объяснили дымку вокруг Челябинска перепадом температур

За работой промпредприятий усилили контроль

16 августа утром в Челябинске, Аргаяше, Бродокалмаке и Верхнем Уфалее наблюдалась дымка. По данным министерства экологии региона, такое явление связано с влажностью и перепадом ночных и дневных температур.

О том, что в регионе ожидается 20-градусный перепад температур, в информагентстве сообщили накануне. Прохладные ночи и жаркие дни — обычное явление для августа на Южном Урале.

«В данный момент наш регион находится в области повышенного давления», — добавили в региональном филиале Гидрометцентра.

В Минэкологии пояснили, что превышений по вредным веществам в атмосферном воздухе по столице Южного Урала нет.

«Незначительные превышения максимально разовой предельно допустимой концентрации фиксировались в ночные и утренние часы по сероводороду — в Металлургическом районе на 0,08—0,9 ПДК, утром по аэрозольным частицам на 0,03—0,36 ПДК — в Металлургическом, Калининском и Курчатовском районах», — пояснили в ведомстве.

В министерстве отметили, что в период НМУ, который сейчас действует в ряде городов области, усилен контроль за работой промпредприятий.