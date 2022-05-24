Экологи предлагают использовать в роли фильтров обычные водоросли — спирулину или хлореллу. В отличие от наземных растений они задействуют в процессе фотосинтеза практически всю поверхность. Для выращивания спирулины необходима более сложная среда, но эта водоросль показывает большую эффективность по сравнению с хлореллой.
«Водоросли поглощают углекислый газ в процессе жизни, но так как живут они недолго, то весь этот углерод связывается и консервируется в их телах. Сам механизм очищения воздуха водорослями прост — это выделение кислорода и поглощение углекислоты», — говорит Константин Корляков.
Пока водоросли можно использовать только в биоинкубаторах. И они способны очищать только закрытые помещения, а технологические циклы предприятий не предусматривают технологической цепочки с биокультиваторами водорослей.
В настоящее время Константин Корляков обсуждает вопросы совершенствования технологии поглощения углекислого газа из атмосферы с директором ботанического сада ЧелГУ Верой Меркер и с доцентом кафедры геоэкологии и природопользования Дмитрием Двининым, который занимается экономикой низкоуглеродной энергетики.