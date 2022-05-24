Экологи из Челябинска предлагают очищать воздух с помощью водорослей

Уникальную технологию разрабатывают в ЧелГУ

Доцент кафедры геоэкологии и природопользования ЧелГУ Константин Корляков и его студенты работают над созданием технологии, которая позволит при помощи водорослей очищать грязный воздух. Об этом во вторник, 24 мая, сообщает пресс-служба вуза.

Экологи предлагают использовать в роли фильтров обычные водоросли — спирулину или хлореллу. В отличие от наземных растений они задействуют в процессе фотосинтеза практически всю поверхность. Для выращивания спирулины необходима более сложная среда, но эта водоросль показывает большую эффективность по сравнению с хлореллой.

«Водоросли поглощают углекислый газ в процессе жизни, но так как живут они недолго, то весь этот углерод связывается и консервируется в их телах. Сам механизм очищения воздуха водорослями прост — это выделение кислорода и поглощение углекислоты»,

— говорит Константин Корляков.

Пока водоросли можно использовать только в биоинкубаторах. И они способны очищать только закрытые помещения, а технологические циклы предприятий не предусматривают технологической цепочки с биокультиваторами водорослей.

В настоящее время Константин Корляков обсуждает вопросы совершенствования технологии поглощения углекислого газа из атмосферы с директором ботанического сада ЧелГУ Верой Меркер и с доцентом кафедры геоэкологии и природопользования Дмитрием Двининым, который занимается экономикой низкоуглеродной энергетики.