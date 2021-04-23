Экологи Челябинской области проверяют охотников

Нарушителям грозят штрафы и лишение лицензии

В министерстве экологии Челябинской области подвели промежуточные итоги рейдов по охотугодьям. Сроки весеннего сезона охоты на Южном Урале сдвинулись на неделю вперед из-за пожароопасного периода. Поэтому в этом году массовые проверки в охотничьих угодьях стартовали раньше обычного.

«В весенний сезон охоты существует много ограничений. Во-первых, все охотхозяйства региона условно поделены на три зоны и за каждой закреплены свои сроки проведения охоты. Во-вторых, охота разрешена не на всех птиц, а только на самцов тетерева на току, самцов глухаря на току, вальдшнепа на вечерней тяге и на селезней из укрытия с чучелом уток. Все эти ограничения введены, чтобы максимально снизить фактор беспокойства птиц перед гнездованием и сохранить охотничьи ресурсы», — комментирует заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Нарушителям грозит штраф до 4 тысяч рублей, а при повторном нарушении в течение года охотник лишается права охоты и права владения оружием.

«По итогам 10 дней весенней охоты на территории Челябинской области инспекторами регионального министерства выявлено 48 нарушений. Одними из наиболее часто встречающихся нарушений являются: охота без разрешения, охота с подхода, а также нахождение владельцев оружия в машине с заряженными и расчехленными ружьями», — прокомментировал начальник отдела федерального государственного надзора министерства экологии Челябинской области Вячеслав Халитов.

В этом году в Челябинской области введено зонирование весенней охоты на птицу: условно — южная, средняя, северная с разными сроками.

В южной части области весенний сезон охоты на боровую и водоплавающую птицу уже закрыт. В средних районах области отстрел пернатых разрешен с 17 по 26 апреля. Речь идет об охоте на самцов тетерева на току, самцов глухаря на току, вальдшнепа на вечерней тяге и на селезней из укрытия с чучелом уток. В горных районах области охота разрешена с 24 апреля по 3 мая. Рейды продолжатся на весь период охоты.