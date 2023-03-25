Челябинские экологи обменялись опытом реализации проекта «Чистый воздух» с коллегами из других регионов

В Красноярске прошла стратегическая сессия

Челябинская область приняла участие в стратегической сессии «41 над уровнем неба: „Чистый воздух“ расширяет границы», которая прошла 23 и 24 марта в Красноярске. Представители регионов-участников федерального проекта поделились наработанным опытом и обсудили разработку ключевых направлений при работе в рамках нацпроекта, сообщили 25 марта в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

В стратегической сессии приняли участие более 100 экспертов, в числе которых — представители федеральных и региональных органов власти, промышленности и научного сообщества. Они обсудили актуальные вопросы экологической повестки каждого региона, защитили проекты на темы «Промышленность и система автоматического контроля выбросов», «Объекты теплоэнергетического комплекса», «Выбросы частного сектора» и «Транспортная инфраструктура», а также договорились о разработке проектов, направленных на улучшение качества атмосферного воздуха в разных направлениях.

«Сегодня перед нами стоит важная задача — снизить воздействие на экологию в городах в два раза к 2030 году. Эту работу необходимо осуществлять в тесном взаимодействии органов власти, бизнеса, экспертного сообщества»,— сказал первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов.

Присутствовавший на сессии начальник подведомственного Минэкологии Челябинской области ОГКУ «Центр экологического мониторинга Челябинской области» Владислав Коробкин отметил, что в рамках мероприятия были детально изучены сложные моменты нацпроекта, предложены идеи и решения для его реализации с учетом особенностей регионов-участников.

Ранее в Минэкологии Челябинской области рассказали о работе в рамках проекта «Чистый воздух» в 2023 году.